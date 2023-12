Advent AWI Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Advent-awi diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Advent-awi liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Advent-awi überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Advent-awi über einen längeren Zeitraum. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advent-awi bei 11, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 29,97) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird Advent-awi daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.