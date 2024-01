Advenica AB Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Advenica-Aktie liegt der RSI bei 53,85, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 54,95 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert. Daher wird die Advenica-Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, und es gab keine klare Richtung zu erkennen. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Advenica-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,31 SEK lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,18 SEK -12,14 Prozent darunter lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 8,54 SEK, was einer Abweichung von -4,22 Prozent beim letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Advenica-Aktie in Bezug auf den RSI, das Sentiment, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse jeweils eine Gesamtbewertung von "Neutral".