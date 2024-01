Advaxis Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von Ayala hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich eine negative Abweichung des aktuellen Kurses von -39,8 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit -23,38 Prozent eine Abweichung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Ayala liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird als negativ bewertet. Somit erhält die Aktie von Ayala bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral und an 13 Tagen positiv eingestellt. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Ayala in verschiedenen Bereichen, wobei die technische Analyse und die Dividendenrendite als negativ und das Anleger-Sentiment als positiv eingestuft werden.