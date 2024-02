Advaxis Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit bestimmt. Der RSI für die Ayala-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 89, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Ayala daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Ayala ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt die Einschätzung "Gut". In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ayala derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ayala-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend schlecht abschneidet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf einen deutlichen Abwärtstrend hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.