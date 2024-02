Advantest ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Insight Acquisition Corp":

Der Technologiekonzern Advantest schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,23 Prozentpunkte, was bedeutet, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung für die Aktie. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs liegt bei 4517,04 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7020 JPY, was einem Unterschied von +55,41 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Advantest-Aktie zeigt ebenfalls positive Werte. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 10,03, während der RSI25 bei 20,88 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Bewertung der Aktiendynamik.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Advantest in den letzten 12 Monaten bei 146,71 Prozent lag. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung im Durchschnitt nur um 50,56 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +96,15 Prozent für Advantest bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Advantest mit 126,07 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt führt die positive Performance von Advantest in Bezug auf Dividendenausschüttung, technische Analyse und Branchenvergleich zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.