Advantest Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Dividendenrendite von Advantest beträgt 0,59 Prozent, was 1,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 1,73) liegt. Deshalb wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Advantest über einen längeren Zeitraum nur eine geringe Aktivität und Diskussionsintensität. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Advantest in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Advantest weist mit einem Wert von 33,25 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (155,16), was eine Unterbewertung des Unternehmens signalisiert. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Advantest zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Advantest-Wertpapier demnach eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik und das Sentiment, sowie eine "Gut"-Empfehlung für die fundamentale Analyse und eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.