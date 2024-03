Advantest Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben Advantest auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Advantest in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Zusätzlich zur Analyse der Stimmung wurden auch Handelssignale berücksichtigt. Dabei ergibt sich aus acht berechneten Signalen eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Die Gesamtbewertung für die Stimmung bei Advantest wird daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Advantest-Aktie der letzten 200 Handelstage um +38,07 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +6,88 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Advantest-Aktie liegt aktuell bei 40, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Advantest damit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 169,8 Prozent erzielt, was 143,94 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt Advantest um 108,52 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.