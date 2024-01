Advantest Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Dividende von Advantest steht derzeit im Verhältnis von 0 zur Aktie, was einer negativen Differenz von -1,05 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Advantest von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Advantest in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einem positiven Sentiment bei den Marktteilnehmern führte. Die Redaktion bewertet die Aktie deshalb als "Gut". Die Häufigkeit der Diskussionen über Advantest ist jedoch insgesamt rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Alles in allem erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Advantest-Aktie mit 4976 JPY 21,81 Prozent über dem GD200 (4085,03 JPY), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Auch der GD50 von 4425,45 JPY zeigt mit einem Abstand von +12,44 Prozent ein positives Signal. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Advantest liegt bei 39,59 bzw. 44,58, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Advantest auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.