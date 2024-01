Advantest Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Aktienkurs von Advantest wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" betrachtet. In den letzten 12 Monaten erzielte Advantest eine Rendite von 128,52 Prozent, was mehr als 108 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von Advantest mit 76,01 Prozent deutlich darüber, wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Advantest als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 11,66, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 21,67 aufweist, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Advantest bei 4183,33 JPY verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 5994 JPY liegt, was einen Abstand von +43,28 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von +26,88 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz im Netz erhält Advantest eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Somit ist die Gesamtbewertung für Advantest als "Neutral"-Wert anzusehen.