Advantest Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die neuesten Kennzahlen zeigen, dass die Dividendenrendite von Advantest im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung um 1,15 Prozentpunkte niedriger liegt, bei einer aktuellen Rendite von 0,79 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advantest liegt derzeit bei 33,25, was 78 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Advantest als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 64,85, was ebenfalls zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,42 liegt und somit für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Der Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass Advantest in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Advantest in diesem Punkt.