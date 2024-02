Advantest Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die technische Analyse zur Aktie von Advantest zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 4334,85 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5990 JPY liegt, was einer Abweichung von +38,18 Prozent entspricht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 5015,04 JPY, was einer Abweichung von +19,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf Basis der charttechnischen Analyse.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine vermehrte positive Berichterstattung über Advantest, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen deutet auf ein positiv gestimmtes Marktumfeld hin.

Allerdings fällt die Dividendenrendite mit 0,59 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,78 % niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich eine Outperformance von Advantest im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Mit einer Performance von 146,71 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft Advantest den Branchendurchschnitt um +93,63 Prozent. Auch im Sektor "Informationstechnologie" liegt die Performance von Advantest mit 125,11 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Aktie von Advantest auf Basis der vorliegenden Analysen und Bewertungen ein positives Gesamturteil.