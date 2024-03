Advantest Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Relative-Stärke-Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, zeigt für Advantest derzeit neutrale Werte. Sowohl der RSI7 (56,03 Punkte) als auch der RSI25 (54,81 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung, um die Stimmung rund um eine Aktie einzuschätzen. In Bezug auf Advantest wurden vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale festgestellt, insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Advantest beträgt derzeit 0,59 Prozent, was 1,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Advantest deuten auf unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Advantest eine neutrale Bewertung des RSI, eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments, eine negative Bewertung der Dividendenpolitik und eine unterdurchschnittliche Bewertung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung.