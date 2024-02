Advantest Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Advantest-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Advantest-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,59 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiver Trend. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Advantest-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 4517,04 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 7020 JPY liegt, was einer Abweichung von +55,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Advantest-Aktie. Die Bewertung in diesem Bereich fällt daher neutral aus, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Advantest als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 33,25 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".