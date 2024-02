Advantest Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten zwei Wochen wurde über Advantest besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Advantest-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 10,03, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 20,88, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für Advantest ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Advantest derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".