Advantest Aktie: War das schon alles?

Die Dividendenrendite für Advantest beträgt derzeit 0,79 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,53 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben.

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Advantest mit 33,25 unter dem Branchendurchschnitt von 78 Prozent. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt der Wert 150,54. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Advantest bei 4818 JPY liegt, was +20,82 Prozent Entfernung vom GD200 (3987,78 JPY) entspricht, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4336,03 JPY, was einem Abstand von +11,12 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der Wert für die letzten 7 Tage 36, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 47,88, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Advantest.