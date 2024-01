Advantest Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung von Aktien. Für Advantest ergaben sich interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft Advantest die Rendite um mehr als 111 Prozent. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Advantest mit 78,68 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Advantest mit einem Kurs von 4797 JPY derzeit +9,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung auch "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +18,48 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Advantest eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet wird. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Advantest von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.