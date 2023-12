Advantest Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Aktienanalyse: Advantest-Aktie mit gemischtem Bild

Investoren, die derzeit in die Aktie von Advantest investieren, können eine Dividendenrendite von 0,79 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung liegt der Ertrag jedoch um 1,09 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung rund um Aktien beeinflussen. Bezogen auf Advantest wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Advantest einen Wert von 38,34 für den RSI7 und 47,48 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung auf Basis des RSI.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Advantest-Aktie eine Rendite von 86,68 Prozent erzielt, was 70,89 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 41,1 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Gut" führt.