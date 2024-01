Advantest Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Aktienkurs von Advantest hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 128,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 110,58 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 51,27 Prozent, und Advantest liegt aktuell 77,24 Prozent darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Advantest-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4065,16 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4663 JPY liegt, was einem Unterschied von +14,71 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (4395,75 JPY) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,08 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie in Bezug auf die technische Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Advantest war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advantest 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 151 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Advantest aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, und daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.