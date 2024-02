Advantest Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Advantest-Aktie beträgt derzeit 33,25 und liegt damit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 152 für die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für das Unternehmen auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Advantest-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4589,37 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 6594 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +43,68 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5478,52 JPY um +20,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser Werte erhält die Advantest-Aktie in der charttechnischen Analyse ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Advantest eine Rendite von 146,71 Prozent erzielt hat, was mehr als 125 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 50,03 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Advantest mit 96,68 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund seiner sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage für die Advantest-Aktie aktuell bei 47 liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,18 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Advantest in verschiedenen Analysen Bewertungen von "Gut" und "Neutral" und scheint damit in einer positiven Position zu sein.