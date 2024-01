Advantest Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Advantest-Aktie im letzten Monat neutral war. Die Diskussionsintensität war jedoch rückläufig, was zu einem negativen Rating führte. In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advantest mit 33,25 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was die Aktie als günstig einstuft. In Bezug auf die Dividende schüttet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0,79 % aus, was im Vergleich zur Branche niedriger ist und daher schlecht bewertet wird. In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 4244,22 JPY, was als gut eingestuft wird, ebenso wie das Verhältnis des Aktienkurses zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Aktie.