Advantest Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) für Advantest liegt bei 35,68, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher eine gute Bewertung für diese Kategorie vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Advantest in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf. Daher erhält Advantest in dieser Hinsicht insgesamt eine gute Bewertung.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs von Advantest um +53,74 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein gutes Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Advantest derzeit eine Dividendenrendite von 0,59 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,82 %. Insgesamt wird daher eine schlechte Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende vergeben.