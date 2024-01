Advantest Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Aktienkurs von Advantest hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 128,52 Prozent erzielt, was 109,86 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors (18,65 Prozent) liegt. Im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung beträgt die mittlere jährliche Rendite 52,34 Prozent, und Advantest übertrifft diesen Wert um 76,18 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Advantest mit einem Wert von 33,25 deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (151,09). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Advantest-Aktie am letzten Handelstag bei 4663 JPY lag, was einem Unterschied von +14,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4065,16 JPY entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Advantest-Aktie aktuell mit einem Wert von 63,57 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.