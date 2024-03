Advantest Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger. An sieben Tagen wurde hauptsächlich positiv diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Advantest. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führte.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Advantest konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Bei Advantest führt ein RSI-Niveau von 91,87 zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Advantest aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Advantest eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.