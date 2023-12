Advantest Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Dividendenrendite für Advantest beträgt derzeit 0,79 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,53 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben.

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Advantest mit 33,25 unter dem Branchendurchschnitt von 78 Prozent. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt der Wert 150,54. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Advantest bei 4818 JPY liegt, was +20,82 Prozent Entfernung vom GD200 (3987,78 JPY) entspricht, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4336,03 JPY, was einem Abstand von +11,12 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der Wert für die letzten 7 Tage 36, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 47,88, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Advantest.

