Advantest Aktie: Enormes Potenzial ....

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Advantest als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Advantest-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 11,66, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 21,67, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Advantest eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Advantest daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Advantest von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Advantest derzeit bei 4183,33 JPY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 5994 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +43,28 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 4724,32 JPY angenommen, was einer Differenz von +26,88 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach ebenfalls "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Advantest aktuell 0,79 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,73 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,53) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Advantest von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.