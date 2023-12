Advantest Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Dividendenrendite der Advantest liegt momentan bei 0,79 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,86 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Advantest liegt aktuell bei 68,57 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Advantest eine Rendite von 128,79 Prozent erzielt, was 113 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche übertrifft Advantest die mittlere Rendite um 81,72 Prozent und erhält dafür ein "Gut"-Rating. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild zeigt die Aktie von Advantest eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Somit erhält die Aktie von Advantest insgesamt die Note "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

