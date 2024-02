Advantest Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Advantest-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung auf. Der 7-Tage-RSI beträgt 55, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,84 liegt. Beide Werte weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung nach dem RSI führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33 auf. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt das KGV von Advantest deutlich unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer guten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0,59 Prozent, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung seitens der Anleger führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.