Advantest Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Advantest wird derzeit positiv bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4244,22 JPY, während der Kurs der Aktie bei 5716 JPY liegt, was einer Abweichung von +34,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4857,86 JPY, was einer Abweichung von +17,66 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" erzielte Advantest eine Rendite von 128,52 Prozent, was mehr als 107 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 75,94 Prozent deutlich besser ab und erhält daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Advantest war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie die Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien zeigt. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advantest derzeit bei 33,25, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 151 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.