Advantest Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Aktienkurs von Advantest hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Advantest mit einer Rendite von 128,79 Prozent mehr als 113 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich mit "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von Advantest mit 81,72 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 47,07 Prozent. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare zu Advantest. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine überwiegend "Schlecht" Bewertung, was zu der Einschätzung führt, dass die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls positive Signale. Der GD200 des Wertes liegt bei 4048,81 JPY, während der Kurs der Aktie bei 4797 JPY um +18,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine positive Abweichung von +9,57 Prozent, was zu dem Gesamtrating "Gut" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich Advantest als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,25 ist im Vergleich zum Branchen-KGV von 150,75 deutlich günstiger, was zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel führt.