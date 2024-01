Advantest Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Advantest-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit 9,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen zeigt sich eine positive Entwicklung, da die Aktie hier um 18,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Advantest war in den letzten Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Advantest eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche negativ ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Advantest-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Advantest-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft.