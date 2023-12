Advantest Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Das Internet hat eine enorme Auswirkung auf die Stimmung und Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. Im Fall von Advantest haben wir eine hohe Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt und bewerten dies als positiv. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was darauf hinweist, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine positive Bewertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advantest bei 33,25 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 149,79 in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ebenfalls ein positives Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +22,12 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +11,06 Prozent auf, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25,68 Punkten, was darauf hinweist, dass die Advantest-Aktie überverkauft ist und daher eine positive Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Advantest eine gute Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.