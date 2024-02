AdvantestDRC Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Advantest-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4517,04 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 7020 JPY erreicht, was einem Unterschied von +55,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5342,64 JPY wurde mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +31,4 Prozent bewertet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Advantest-Aktie führt.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit 33,25, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Advantest besonders positiv diskutiert, mit zehn Tagen vorwiegend positiver Themen und nur vier Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Advantest in den letzten 12 Monaten eine Performance von 146,71 Prozent, was eine Outperformance von +96,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie um 126,07 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Advantest ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.