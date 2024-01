AdvantestDRC Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse der Aktie von Advantest ergibt, dass der aktuelle Kurs von 4976 JPY einen Abstand von +21,81 Prozent zum GD200 (4085,03 JPY) aufweist, was ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 4425,45 JPY, was einem Abstand von +12,44 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat Advantest in den letzten 12 Monaten eine Performance von 128,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Outperformance von +76,85 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Advantest mit 109,83 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Auswertung ergab 4 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Advantest derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.