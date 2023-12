Advantage Solutions Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den letzten Wochen gab es bei Advantage keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Advantage daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die RSI daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Advantage-Aktie mit einem Kurs von 4,01 USD derzeit +43,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +70,64 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Advantage-Aktie ist derzeit "Neutral". Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kurzfristig betrachtet liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt jedoch ein Abwärtspotential von -26,43 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Advantage daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.