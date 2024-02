Advantage Solutions Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Advantage-Aktie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 52,94 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,53, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten erhalten wir aus 2 Analystenbewertungen ein "Gut"-Rating für die Advantage-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,9 USD, was einem Abwärtspotenzial von -26,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Bezug auf die Stimmung der Anleger wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen negative Themen aufgegriffen wurden.

In der technischen Analyse wird die Advantage-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +42,75 Prozent über dem GD200 verläuft. Allerdings zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von +3,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".