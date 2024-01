Advantage Solutions Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Advantage-Aktie: Der Wert liegt derzeit bei 28, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 30,15, was bedeutet, dass Advantage hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Advantage damit ein "Gut"-Rating.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung bei Advantage. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Schlecht".

In den letzten Wochen nahm die Anzahl negativer Kommentare über Advantage in den sozialen Medien zu. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Advantage wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Analysteneinschätzungen für Advantage, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2,9 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (3,91 USD) könnte die Aktie somit um -25,83 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Advantage-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.