Advantage Risk Management Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf Neutralität hin für die Aktie der Advantage Risk Management. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Advantage Risk Management-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 40,29, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Advantage Risk Management gab es in den letzten zwei Wochen neutral geführte Diskussionen, weder positiv noch negativ. In den vergangenen Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 493,09 JPY für die Advantage Risk Management-Aktie, die derzeit einen Kurs von 499 JPY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,2 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage weist einen Stand von 459,48 JPY auf, was einer Distanz von +8,6 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist Advantage Risk Management eine mittlere Diskussionsintensität auf und eine Rate der Stimmungsänderung, die kaum Veränderungen aufweist, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.