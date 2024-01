Advantage Risk Management Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Anleger-Stimmung bei Advantage Risk Management bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies basiert auf der Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 493,64 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 489 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen eine Bewertung als "Gut", da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Advantage Risk Management liegt bei 55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,31, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Advantage Risk Management basierend auf der Anleger-Stimmung, dem langfristigen Stimmungsbild, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.