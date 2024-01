Advantage Oil & Gas Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Advantage Energy als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Advantage Energy-Aktie beträgt 36,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 57,31 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Advantage Energy liegt derzeit bei 8,72 CAD. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 8,74 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +0,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 9,25 CAD weist die Advantage Energy-Aktie eine Differenz von -5,51 Prozent auf, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In den letzten Wochen wurde bei Advantage Energy eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird das Kriterium "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Advantage Energy für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Advantage Energy insgesamt als "Gut", da 9 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Die Analysten kommen im Schnitt zu dem gleichen Ergebnis, was das Rating für das Advantage Energy-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Gut" ausweist. Das Kursziel der Analysten für die Advantage Energy liegt im Durchschnitt bei 12,84 CAD, was eine Entwicklung um 46,95 Prozent vom aktuellen Kurs von 8,74 CAD bedeutet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Einstufung von "Gut".