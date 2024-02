Advantage Oil & Gas Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie der Advantage Energy wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 7 die Aktie als gut, 2 als neutral und keine als schlecht. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als gut ein, 1 als neutral und keiner als schlecht. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 12,56 CAD, was einer Erwartung von 40,05 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 8,97 CAD beträgt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben den Analysen auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Advantage Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Advantage Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,87 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +1,13 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,87 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Advantage Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Advantage Energy beschäftigte. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung daher die Bewertung "Gut".