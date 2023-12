Advanex Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Advanex-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft, sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis. Der Kurs liegt 4,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 11,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Auch die Stimmung der Anleger wird als neutral bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger in Bezug auf Advanex ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Signal. Der RSI-Wert für die Advanex-Aktie liegt bei 52,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 54 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und der Analyse der Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung für die Advanex-Aktie.