Advanced Voice Recognition Aktie: Das liegt auf Eis

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit präziser und frühzeitiger Erkennung analysieren. Die Stimmung für Advanced Voice Recognition hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Advanced Voice Recognition gemessen. Aus diesem Grund bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Advanced Voice Recognition aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" ergibt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Advanced Voice Recognition von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Advanced Voice Recognition in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertungsfaktor für die Aktie ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Damit errechnet sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Voice Recognition liegt bei einem Wert von 81, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 61,05) über dem Durchschnitt (ca. 34 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Advanced Voice Recognition damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.