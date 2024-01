Advanced Voice Recognition Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten zwei Wochen wurde Advanced Voice Recognition von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Voice Recognition mit 81,56 über 39 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Software" (58,88). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software". Da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Advanced Voice Recognition aktuell 0 beträgt, erhält das Unternehmen für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Advanced Voice Recognition-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,02 USD um -22,68 Prozent vom aktuellen Kurs (0,7887 USD) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs von 0,82 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,82 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.