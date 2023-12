Mit Advanced SolTech Sweden AB wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Aktivitäten auf sozialen Plattformen rund um Advanced Soltech Sweden analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zusätzlich wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Advanced Soltech Sweden diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Advanced Soltech Sweden-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft bewertet wurde. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 69,83 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Advanced Soltech Sweden.

Die Diskussion im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wurde für Advanced Soltech Sweden eine "Neutral"-Bewertung festgestellt. Die langfristige Diskussion zeigte eine mittlere Aktivität, während die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Advanced Soltech Sweden aktuell bei 10,03 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 5,87 SEK um -41,48 Prozent unter dieser Linie. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -17,32 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher basierend auf beiden Zeiträumen eine Einstufung als "Schlecht" für Advanced Soltech Sweden.

