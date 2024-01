Advanced SolTech Sweden AB Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Im Fall von Advanced Soltech Sweden weist der RSI einen Wert von 89,23 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 71,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Advanced Soltech Sweden mit 6 SEK derzeit um -10,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar -36,51 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Advanced Soltech Sweden ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen war überwiegend neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Wert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung zu.

In Zusammenfassung ergibt die Gesamtheit der Bewertungen und Analysen eine Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf den RSI, die technische Analyse und eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und die Anleger-Stimmung.

