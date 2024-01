Advanced SolTech Sweden AB Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Finanzkennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall von Advanced Soltech Sweden zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was auch zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen ebenfalls als eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft werden kann.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) weist Advanced Soltech Sweden einen RSI von 80,56 auf, was als schlecht bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 69,9, was zu einer neutralen Einstufung führt und somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,95 SEK 37,37 Prozent unter dem GD200 (9,5 SEK) liegt, was als schlechtes Signal gewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 6,72 SEK, was einem Abstand von -11,46 Prozent entspricht und daher ebenfalls als schlechtes Signal betrachtet wird.

Zusammenfassend ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine insgesamt negative Einschätzung für die Aktie von Advanced Soltech Sweden.