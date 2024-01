Advanced SolTech Sweden AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Advanced Soltech Sweden als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Advanced Soltech Sweden-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 33,96 und ein RSI25-Wert von 62,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Advanced Soltech Sweden in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen zu erkennen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Advanced Soltech Sweden-Aktie mit 6,15 SEK inzwischen 9,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -36,4 Prozent liegt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten ebenfalls weitgehend unverändert.

Zusammenfassend ergibt sich für die Advanced Soltech Sweden-Aktie insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" sowohl auf Grundlage des Relative Strength-Index als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz im Netz.