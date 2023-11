Advanced SolTech Sweden AB Aktie: Ist es vollbracht?

Anleger: Die Diskussionen über Advanced Soltech Sweden in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale für die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Darüber hinaus wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Advanced Soltech Sweden in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Advanced Soltech Sweden beträgt derzeit 43. Daher wird das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 46,91 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um einen längerfristigen Blick. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Advanced Soltech Sweden.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich für die Aktie von Advanced Soltech Sweden ein Durchschnitt von 10,51 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,1 SEK, was einen Unterschied von -32,45 Prozent darstellt. Aufgrund dieses Wertes wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (7,77 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,62 Prozent Abweichung), weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Advanced Soltech Sweden somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch die weichen Faktoren, darunter die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Advanced Soltech Sweden hat in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, weshalb hierfür eine "Neutral"-Einschätzung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Advanced Soltech Sweden somit als "Neutral"-Wert betrachtet.