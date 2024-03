Advanced SolTech Sweden AB Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Gigasun wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,23 Punkten, was bedeutet, dass die Gigasun-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 75,54, was darauf hinweist, dass Gigasun überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Gigasun in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Gigasun ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Gigasun-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 7,84 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,15 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 5,46 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Gigasun auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher errechnet sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.