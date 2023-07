Advanced Micro Devices: Ein mittelfristiges Kursziel von 117,20 EUR

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat am 21.07.2023 um +0,63% zugelegt und wird derzeit bei etwa 99,49 EUR gehandelt. Das Kursziel für die kommenden Monate liegt laut durchschnittlicher Schätzung von Bankanalysten bei 117,20 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +17,53%. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch nach einer schwachen Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen.

• Advanced Micro Devices legte am gestrigen Tag um +0,63% zu

• Mittelfristiges Kursziel: 117,20 EUR

• Der Anteil positiver Bewertungen liegt aktuell bei +65,12%

23 Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere fünf setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung geben insgesamt 15 Experten ab. Das Guru-Rating blieb mit einem Wert von 4,19 unverändert.